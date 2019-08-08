3. Edremit Kitap Fuarı 17 Ağustos’ta başlıyor

17 Ağustos Cumartesi günü başlayıp, 25 Ağustos Pazar günü bitecek 3. Edremit Kitap Fuarı için geri sayım başladı. Türk edebiyatının önemli yazarlarını, şairlerini, tarihçilerini ve gazetecilerini bir araya getirecek fuara birçok belediye başkanı milletvekili ve sendikacı da katılacak.

Edremit bir kez daha edebiyatın, medyanın, yerel yöneticilerin buluşma merkezi olmaya hazırlanıyor. Üç yıldır “Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap” sloganıyla yapılan ve geçtiğimiz yıl “Sabahattin AliYılı” olan fuarda bu yıl, Edremit ve Midilli üzerinden “iki yaka buluşması” ve “Kaz Dağları’nın üstü altından önemlidir” vurgusu öne çıkacak.

Ahmet Ümit’in onur konuğu olduğu fuarda, Kaz Dağları’nın maden aramalarıyla yok edilmesini protesto etmek için ressamlar eşliğinde yüzlerce çocuk resim çizecek, barış için Türkçe ve Rumca şarkılar seslendirilecek, Ataol Behramoğlu şiirlerini okuyacak, Filiz Ali bir kez daha Sabahattin Ali’yi anlatacak, edebiyatı, medyayı, yerel yönetimleri ve emek dünyasını kapsayan 30’a yakın söyleşi yapılacak, Eren Erdem şahsında cezaevinde olan gazeteci ve yazarlarla dayanışma için kitaplar imzalanacak.

140’a yakın konuğun, 50’nin üzerinde yayınevinin katılacağı 3. Edremit Kitap Fuarı’na aralarında Ahmet Ümit, Prof. Abdullah Soykan, Prof. Ali Demirsoy, Prof. Anıl Çeçen, Ataol Behramoğlu, Barış Doster, Barış Terkoğlu, Barış Yarkadaş, Cüneyt Akman, Deniz Zeyrek, Elfin Tataroğlu, Engin Akyürek, Esat Korkmaz, Filiz Ali, Prof. Gürcan Polat, Gürkan Hacır, Hanefi Avcı, Hulki Cevizoğlu, İhsan Eliaçık, İnci Aral, İsmail Saymaz, Merdan Yanardağ, Mine Kırıkkanat, Murat Ağırel, Mustafa Balbay, Mustafa Cemil Kılıç, Naim Babüroğlu, Necdet Saraç, Nilüfer Açıkalın, Öner Yağcı, Saygı Öztürk, Serhan Asker, Sinan Meydan, Sinan Yağmur, Tarık Çelenk, Toygun Atila, Tuba Emlek, Tuncay Mollaveisoğlu, Ümit Zileli, Yavuz Selim Demirağ gibi 140’a yakın yazar, şair, tarihçi ve gazeteci katılacak.

Fuara, ayrıca Belediye Başkanları Kemal Çebi (Küçükçekmece), Muammer Keskin (Şişli), Turan Hançerli (Avcılar), CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, önceki dönem DİSK Başkanları Kani Beko, Rıdvan Budak, Süleyman Çelebi, SODEV Başkanı Ertan Aksoy, ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, milletvekilleri Seyit Torun, Yıldırım Kaya, Orhan Sarıbal, Ahmet Akın, Ensar Aytekin ve Fikret Şahin gibi birçok isim de katılacak.

“Büyük buluşma için geri sayım başladı” diyen Edremit Belediye Başkanı ve Ege-Marmara Çevre Belediyeler Birliği Bakanı Selman Hasan Arslan ”Körfezde yetişen, birçok kitabında Körfez ve Ege üzerinden yöre insanını anlatan Sabahattin Ali’ye layık olmaya, Sabahattin Alilerin kitapları üzerinden yaydıkları aydınlanma ışığını, bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Edremit Kitap Fuarı üzerinden bir kez daha hem ülkemiz Türkiye’ye, hem de karşı komşu Yunanistan’a yaymak istiyoruz. Bu buluşma, ölmez ağaç olan Zeytin’in gölgesinde barışı ve kardeşliği büyüten, kitabın ışığında, kitabı da aşan bir buluşma olacak. Bu buluşma yalnızca kitaba sahip çıkma anlamına gelmeyecek, bu buluşma aynı zamanda Kaz Dağları’na sahip çıkmak anlamına da gelecek."dedi.

Altınkum’daki Edremit Belediye Tesisleri’nde yapılacak 3. Edremit Kitap Fuarı, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19:00’da kapılarını kitapseverlere açacak ve 9 gün boyunca saat 18:00 ile 24:00 arası kitapseverlere hizmet verecek.