3. Dünya Savaşı'na hazırlık mı? 32 adet F-35 savaş uçağı alacaklar

Romanya Savunma Bakanlığı, ABD’den F-35 Lightning II savaş uçağı satın almak amacıyla görüşmelere başlanması için gerekli finansmanın sağlanması için parlamentodan talepte bulundu. Bu taleple birlikte Romanya’nın 32 adet F-35 Lightning II savaş uçağı satın alma süreci gerekli fonları resmen talep etmesiyle ilerlemeye devam ediyor.

Gerekli finansmanın sağlanmasıyla birlikte ABD hükümetiyle Yabancı Askeri Satışlar (FMS) programı kapsamında 32 adet F-35 Lightning II savaş uçağı satın almak için görüşmelere başlanması bekleniyor.

2030’DAN ÖNCE UÇAK TESLİMİ

Romanya Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, ABD makamlarının onayı alındığı takdirde sözleşmenin 2024 yılı sonbaharında imzalanabileceğini tahmin ediliyor. Ancak Savunma Bakanı Angel Tîlvăr’a göre ilk uçakların Romanya’ya 2030’dan önce ulaşması beklenmiyor. Romanya’nın teslim almayı planladığı ilk uçakların en az 2 yıllık bir süre boyunca ABD’de pilot ve yer ekiplerinin eğitimi için kalması planlanıyor.

6,5 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Anlaşmanın tahmini değerinin dolaylı vergiler hariç 32 uçak için 6,5 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Savunma Bakanlığı tarafından geçen yıl Romanya Parlamentosu’na sunulan bu rakam, mevcut döviz kuruna göre uçak başına 183 milyon avronun biraz üzerinde bir maliyet anlamına geliyor. Toplam tutar F-35 Lightning II savaş uçaklarına ek olarak aynı zamanda mühimmat, çeşitli lojistik ve eğitim hizmetleri ve uçuş simülatörlerini de kapsıyor. Tedarik edilmesi planlanan 32 adet uçağa ek olarak, Romanya Yüksek Savunma Konseyi’nin (CSAT) 2023’ün Eylül ayında onayladığı bir teklifle birlikte tedarik edilecek uçak sayısını toplamda 48 F-35 Lightning II savaş uçağına çıkaracak olan 16 uçaklık bir ikinci parti sipariş opsiyonu da bulunuyor.

17 ADET F-16 SAVAŞ UÇAĞI ALACAK

Romanya Savunma Bakanlığı kaynakları, tedarik sözleşmesinin 2024 yılı bitmeden önce imzalanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtirken, sözleşme görüşmelerinin olumlu geçmesinin beklendiğini ifade etti. Romanya F-35 Lightning II savaş uçakları tedarik edilinceye kadarki süreçte savaş uçağı filosunu güçlendirmek için çeşitli adımlar atmaya da devam ediyor. Bükreş hükümeti, Portekiz’den tedarik edilen 17 adet F-16 savaş uçağına ek olarak daha yakın zamanda Norveç’ten 32 adet daha ikinci el F-16 savaş uçağı satın alarak hava kuvvetlerini güçlendiriyor. Ülke, tedarik edilen F-16 savaş uçakları için 186 adet AIM-120C-8 AMRAAM hava – hava füzesi tedariki için de ABD ile görüşmelere devam ediyor. Romanya aynı zamanda F-35 Lightning II savaş uçaklarının da konuşlanacağı, Avrupa’nın en büyük NATO üssü olacak olan ve yapımı 2,5 milyar avroya mal olacak olan yeni askeri üssün inşaatına başladı.

Kaynak: SavunmaTR