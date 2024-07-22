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Ekonomi 3. dünya savaşı söylentileri devam ederken Türkiye'den dünyayı şaşkına çeviren 'altın' hamlesi
Ekonomi

3. dünya savaşı söylentileri devam ederken Türkiye'den dünyayı şaşkına çeviren 'altın' hamlesi

Yeniakit Publisher
2024-07-22 13:39:00 -
3. dünya savaşı söylentileri devam ederken Türkiye'den dünyayı şaşkına çeviren 'altın' hamlesi

Dünya Altın Konseyi 2024 1. çeyrek raporuna göre, Türkiye altın rezervini en çok artıran ülke oldu.

3. dünya savaşı söylemlerinin kamuoyunda geniş yankı bulduğu dönemde, merkez bankaları güvenilir liman olarak görülen altın rezervlerini artırmaya devam ediyor.

TÜRKİYE ALTIN ALIMINDA BİRİNCİ SIRADA

Dünya Altın Konseyi'nin 2024 1. çeyrek raporuna göre, Türkiye altın rezervini en çok artıran ülke oldu.

En çok altın alan ülkeler: Kaynak: Dünya Altın Konseyi 2024 1. çeyrek raporu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) altın rezervini 2024 yılı birinci çeyrekte 30,12 ton artırdı.

Aynı dönemde Çin Merkez Bankası 27,06 ton, Hindistan 18,51 ton ve Singapur 6,57 ton altın rezervlerini artırdı.

En çok altın satan ülkeler: (Kaynak: Dünya Altın Konseyi 2024 1. çeyrek raporu)

Dünyada merkez bankaları altın rezervlerini artırmaya devam ederken bazı ülkeler ise satışları artırdı. Buna göre, Özbekistan'ın 13,69 ton, Tayland'ın 9,64 ton, Ürdün'ün 4,51 ton ve Almanya'nın 0,34 ton altın rezervleri azaldı.

MERKEZ BANKALARI ALTIN STOKLAMAYA DEVAM EDİYOR

Uzmanlar, merkez bankalarının 2022 yılında başlayan ve artarak devam eden altın talebinin 2024 yılı boyunca devam etmesini bekliyor.

EN ÇOK ALTIN REZERVİNE SAHİP ÜLKELER AÇIKLANDI

Diğer taraftan, Dünya Altın Konseyi'nin 2024 1. çeyrek raporuna göre, dünyada en çok altın rezervine sahip ülkeler de belli oldu. Türkiye, 570,30 ton altın rezervi ile dünyada en çok altın rezervine sahip 11. ülke konumunda.

1. ABD: 8,133,46 ton altın
2. Almanya: 3,352,31 ton altın
3. İtalya: 2,451,81 ton altın
4. Fransa: 2,436,91 ton altın
5. Rusya: 2,332,74 ton altın
6. Çin: 2,262,45 ton altın
7. İsviçre: 1,040,00 ton altın
8. Japonya: 845,97 ton altın
9. Hindistan: 822,09 ton altın
10. Hollanda: 612,45 ton altın
11. Türkiye: 570,30 ton altın
12. Tayvan: 422,38 ton altın
13. Portekiz: 382,63 ton altın
14. Polonya: 359,89 ton altın
15. Özbekistan: 357,69 ton altın
16. Suudi Arabistan: 323,07 ton altın
17. Kazakistan: 310,62 ton altın
18. Birleşik Krallık: 310,29 ton altın
19. Lübnan: 286,83 ton altın
20. İspanya: 281,58 ton altın

Dünyada en çok altın rezervine sahip ülkeler. (Kaynak: Dünya Altın Konseyi 2024 1. Çeyrek raporu)

Kaynak: Haber7

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