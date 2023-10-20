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Gündem 3. dünya savaşı mı çıkacak? 'İsrail'in Filistin'den sonraki hedefi Türkiye'
Gündem

3. dünya savaşı mı çıkacak? 'İsrail'in Filistin'den sonraki hedefi Türkiye'

Yeniakit Publisher
2023-10-20 16:14:00 - 2023-10-20 16:50:47

Gazze'de sivilleri katleden işgalci İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli cuma namazı kılabilirken, Filistinli Aktivist Musa Hicazi yaşanan son gelişmeleri anlattı.

İsrail yönetimi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyenlere yaş kısıtlaması getirdi.

İsrail güçleri, 65 yaş altı erkek ve 50 yaş altı kadınların Harem-i Şerif’e girişine izin vermedi. Bununla birlikte, İsrail ordusu Mescid-i Aksa'da kılınacak cuma namazı öncesi Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

"İsrail'in sonraki hedefi Türkiye"

Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı sonrası Haber7 Muhabiri Dilan Can, Filistinli Aktivist Musa Hicazi'yle görüştü. Mescid-i Aksa önünden yaşanan son gelişmeleri aktaran Hicazi, Türkiye vurgusu yaparak uyarılarda bulundu. Hicazi, İsrail'in Filistin'den sonraki hedefleri arasında Türkiye'nin de olduğunu söyledi.

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