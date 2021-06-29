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Sağlık 3. doz aşı yapılacak mı? 3. doz aşı kime ne zaman yapılacak?
Sağlık

3. doz aşı yapılacak mı? 3. doz aşı kime ne zaman yapılacak?

3. doz olarak hangi aşı yapılacak? Koronavirüs salgınının noktalanması için aşılar son derece önemli. Ülkemizde aşı randevu sistemi 18 yaş üstü için açık hale geldi. İki doz aşısını yaptıranlar ise 3.dozun ne zaman uygulanacağını, 3.doz aşının zorunlu olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 3. doz aşılar eylül ayında mı yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-29 17:03:00 -
3. doz aşı yapılacak mı? 3. doz aşı kime ne zaman yapılacak?

Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın süre geride kaldı. Vakalardaki düşüş sebebiyle 1 Temmuz’dan itibaren pek çok kısıtlama kaldırılacak. İki doz aşısını olanlar ise 3.doz için ne zaman aşı randevusu alabileceklerini araştırıyor. Peki, 3.doz korona aşısı yapılacak mı?

3. doz aşı yapılacak mı? 3. doz aşı kime ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merak edilen pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, 3. doz hakkında da açıklama yaptı. Fahrettin Koca, “Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı 30 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek.

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