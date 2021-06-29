Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın süre geride kaldı. Vakalardaki düşüş sebebiyle 1 Temmuz’dan itibaren pek çok kısıtlama kaldırılacak. İki doz aşısını olanlar ise 3.doz için ne zaman aşı randevusu alabileceklerini araştırıyor. Peki, 3.doz korona aşısı yapılacak mı?

3. doz aşı yapılacak mı? 3. doz aşı kime ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merak edilen pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, 3. doz hakkında da açıklama yaptı. Fahrettin Koca, “Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı 30 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek.