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Gündem 3 DAEŞ şüphelisi yakalandı! Karar verildi
Gündem

3 DAEŞ şüphelisi yakalandı! Karar verildi

Yeniakit Publisher
2023-04-05 22:45:00 -
3 DAEŞ şüphelisi yakalandı! Karar verildi

Çankırı'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DAEŞ içinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu M.B.H, M.H.M.A, R.H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmelerine karar verilen şüpheliler, geri gönderme merkezine teslim edildi.

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