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3 çocuk babası sapığı kısa pantolonu ele verdi!

Tekirdağ'da iki kadını taciz ettiği öne sürülen Ahmet Demiray (28) giydiği kısa pantolondan teşhis edilerek yakalandı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Demiray, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28 Eylül 2018 Cuma 17:07
3 çocuk babası sapığı kısa pantolonu ele verdi!

Tekirdağ Ergene'nin Ulaş Mahallesi'nde bir markette çalışan R.Ö. ve S.Ç. isimli kadınlar, iş çıkışında evlerine giderken, iddiaya göre yanlarına yaklaşan Ahmet Demiray'ın tacizine uğradı.

Kadınların çığlık atmaları üzerine çevredeki vatandaşların geldiğini gören şüpheli kaçarken, durum jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada tacizde bulunduğu iddia edilen Demiray'ı yakaladı.

TUTUKLANDI

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu yapılan Ahmet D'yi kadınlar giydiği kısa pantolondan teşhis etti.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Ahmet Ahmet Demiray, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 17:07
  1. Tekirdağ
  2. Sapık
  3. Ergene

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