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3 Çin ekibi, Younes Belhanda için Galatasaray'a teklif sunmayı planlıyor

9 milyon Euro'ya Al Ittihad'a satılacağı açıklanan Belhanda için 3 Çin kulübü devreye girdi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:17
3 Çin ekibi, Younes Belhanda için Galatasaray'a teklif sunmayı planlıyor

Sarı kırmızılı ekipte performansı sürekli tartışılan isimlerden biri olan Younes Belhandanın talipleri artıyor.

Suudi ekibi Al İttihadın 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sezon sonu için Galatasarayla şimdiden anlaştığı belirtilen Faslı oyuncu için Çin ekipleri de tekrar devreye girdi.

Yetenekli ismi takip eden 3 Çin kulübünün önümüzdeki günlerde resmi teklif sunmaya hazırlandıkları ifade edildi.

Çinde kış transfer dönemi 28 Şubata kadar açık.

Yönetimin, Belhanda için takımın durumuna göre karar vereceği belirtildi. Ligde ve Avrupada hedeften kopulursa ve Çinden de 9 milyon civarında bir teklif gelirse Faslı yıldızın satılacağı iddia edildi.

Terim ocak ayında Belhandanın satışına Ona ihtiyacım var diyerek engel olmuştu.

(Fotomaç)

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 10:17
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