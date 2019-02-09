3 Çin ekibi, Younes Belhanda için Galatasaray'a teklif sunmayı planlıyor
9 milyon Euro'ya Al Ittihad'a satılacağı açıklanan Belhanda için 3 Çin kulübü devreye girdi.09 Şubat 2019 Cumartesi 10:17
Sarı kırmızılı ekipte performansı sürekli tartışılan isimlerden biri olan Younes Belhandanın talipleri artıyor.
Suudi ekibi Al İttihadın 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sezon sonu için Galatasarayla şimdiden anlaştığı belirtilen Faslı oyuncu için Çin ekipleri de tekrar devreye girdi.
Yetenekli ismi takip eden 3 Çin kulübünün önümüzdeki günlerde resmi teklif sunmaya hazırlandıkları ifade edildi.
Çinde kış transfer dönemi 28 Şubata kadar açık.
Yönetimin, Belhanda için takımın durumuna göre karar vereceği belirtildi. Ligde ve Avrupada hedeften kopulursa ve Çinden de 9 milyon civarında bir teklif gelirse Faslı yıldızın satılacağı iddia edildi.
Terim ocak ayında Belhandanın satışına Ona ihtiyacım var diyerek engel olmuştu.
(Fotomaç)
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