3 Çin ekibi, Younes Belhanda için Galatasaray'a teklif sunmayı planlıyor

Sarı kırmızılı ekipte performansı sürekli tartışılan isimlerden biri olan Younes Belhandanın talipleri artıyor.



Suudi ekibi Al İttihadın 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sezon sonu için Galatasarayla şimdiden anlaştığı belirtilen Faslı oyuncu için Çin ekipleri de tekrar devreye girdi.



Yetenekli ismi takip eden 3 Çin kulübünün önümüzdeki günlerde resmi teklif sunmaya hazırlandıkları ifade edildi.



Çinde kış transfer dönemi 28 Şubata kadar açık.



Yönetimin, Belhanda için takımın durumuna göre karar vereceği belirtildi. Ligde ve Avrupada hedeften kopulursa ve Çinden de 9 milyon civarında bir teklif gelirse Faslı yıldızın satılacağı iddia edildi.



Terim ocak ayında Belhandanın satışına Ona ihtiyacım var diyerek engel olmuştu.



(Fotomaç)



