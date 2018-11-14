THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23

3 büyükşehirde operasyon: Sahte MİT'çiler enselendi!

Kendilerini ‘MİT’ personeli olarak tanıtan ve aralarında emekli albay ile ihraç edilen memurların da bulunduğu dolandırıcılık çetesi, Ankara polisinin Başkent merkezli İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirdiği eş zamanlı “Sahte Yüzler” operasyonuyla çökertildi. Çetenin 5 milyon TL’lik vurgun yaptığı belirlendi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 20:51
3 büyükşehirde operasyon: Sahte MİT'çiler enselendi!

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, özellikle Ankara, İzmir ve İstanbul gibi 3 büyük şehirde faaliyet yürüten dolandırıcılık çetesi tespit edildi.

Yapılan tespit sonucu çeteyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, çetenin devlet tarafından orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış 2B arazileri satmak vaadiyle vatandaşları dolandırdıklarını belirledi.

SAHTE MİT’ÇİLER YAKALANDI 

Bunun üzerine araştırmayı derinleştiren ekipler, çete üyelerinin kendilerini devlet kurumlarında üst düzey yönetici ve MİT Bölge Başkanı olarak tanıttıklarını saptarken, çete lideri Metin Ş.’nin olayları İstanbul’dan yönettiği öğrenildi. Harekete geçen ekipler alınan tüm yasal izinlerin ardından operasyonun düğmesine bastı. Başkent polisinin koordinesinde, Ankara, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Sahte Yüzler” operasyonuyla çete lideri Metin Ş. dahil 15 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan çete üyelerinin günümüze kadar 5 milyon TL’lik vurgun yaptığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen çete üyelerinden, Metin Ş., Hasan Ş. ve Efkan Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 20:51
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. ankara
  5. istanbul
  6. izmir
  7. mit
  8. Haberler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlbilge Hatun ile Ertuğrul Gazi evlenecek mi?
    1. İlbilge Hatun ile Ertuğrul Gazi..
    2. Konyaspor'dan sürpriz teknik direktör..
    3. İdrar yolu enfeksiyonu en çok..
    4. PKK/PYD’de iç hesaplaşma! Teröristler..
    5. 'Üç dönem kuralı büyük oranda..
    6. Denizli'de hırsızlar elektrik..
    7. Demirören'den Fuat Oktay'a sürpriz..
    8. Yıldırım Demirören'den Fuat Oktay'a..
    9. Küf sağlığın baş düşmanı
    10. Çaldığı keçi ile metroya girmeye..
    11. TBMM'de Torba teklifteki 5. madde..
    12. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı..
    13. Fransa'ya vergi koyacağını açıklayan..
    14. Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç'a..
    15. 3 büyükşehirde operasyon: Sahte..
    16. Sergen ilk idmanına çıktı!
    17. Ali Koç'tan Galatasaray yanıtı ve..
    18. CHP’li Özcan Aygun Trabzonlulardan..
    19. Golden State Warriors evinde yendi
    20. Kalbe 'Kök Hücre'
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi