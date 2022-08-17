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Gündem 3 büyükşehirde köpek terörü
Gündem

3 büyükşehirde köpek terörü

Başıboş Köpek Platformu, ‘havrita.com’ uygulaması ile özellikle CHP’li büyükşehir belediyelerinin yönettiği 3 ilin, köpek terörü konusunda alarm verdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 10:35:00 - 2022-08-17 11:22:09
3 büyükşehirde köpek terörü

OĞUZHAN GÜLTEKİN  ANKARA

Türkiye genelinde gerçekleşen köpek saldırıları ve köpeklerin hangi bölgede daha yoğun olduğuna dair bilgi paylaşan “Başıboş köpek haritası havrita.com” uygulaması ülke genelinde yaşanan vahameti gözler önüne serdi.

Başıboş köpeklerin mağdur ettiği insanların sesini duyurmak ve köpeklerin sokaklardan toplanması için çalışmalar yapan Başıboş Köpek Platformu tarafından hayata geçirilen projede elde edilen veriler, başı boş köpeklerin özellikle hiçbir önlem alınmayan CHP’li büyük şehirlerde terör estirdiğini gözler önüne seriyor.
10 milyonu aşan başıboş köpeklerin oluşturduğu sorunları göstermek ve vatandaşları erkenden uyarıp, dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan haritada nerede kaç köpek var, sürü halinde mi, yoksa tek tek mi geziyorlar hepsi fotoğraflı bir şekilde görüntülenebilirken vatandaşların paylaştığı verilere bakıldığında başta büyükşehirler olmak üzere birçok bölge kırmızı alarm veriyor.

Haritada en çok kayıt eklenen il sıralamasının başında 765 kayıtla Türkiye’nin metropol şehri İstanbul gelirken, ikinci sırada 548 kayıtla Ankara, üçüncü sırada 278 kayıtla İzmir, dördüncü sırada 135 kayıtla Antalya, beşinci sırada 131 kayıtla Kocaeli, altıncı sırada 97 kayıtla Konya, yedinci sırada 90 kayıtla Manisa, sekizinci sırada 87 kayıtla Bursa, dokuzuncu sırada 58 kayıtla Sakarya ve 48 kayıt ile Adana 10 sırada yer aldı.

Köpek sayısı ve saldırıların en çok yaşandığı ilk 4 ilin CHP’li belediye olması dikkat çekerken Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul, Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara, Tunç Soyer yönetimindeki İzmir ve Muhittin Böcek yönetimindeki Antalya’da başı boş köpeklere karşı hiçbir bir tebbir alınmaması, yeterli sayıda barınak yapılmaması vatandaşları isyan ettiriyor.

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Yorumlar

Okur

Burada eksik var asıl tehlike ESKİŞEHİR de hastanelerde tramwaylarda mağazalarda cami bahçelerinde okullarda site içlerinde yollarda çarşıda pazarda her yerde ama her yerde varlar hergün bir yerde insanlara saldırıyorlar napçağımızı şaşırdık. Yahu buradakiler görevlerini yapmıyorsa devlet neden yok neden müdahale etmiyor anlamak mümkün değil.

hizipsavar

chplilerde sokkata terörü belediyede hdpkk ve dhkpc teröröü aynı şey.
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