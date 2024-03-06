3 büyükşehir için anket sonuçları canlı yayında açıklandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, CNN Türk'te yaklaşan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Şen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul eşsiz bir şehir. Fakat mevcut büyükşehir belediye başkanı tarafından ziyan edilmiş şehir. Bizim adayımız 'Sadece İstanbul' diyor. Bu farkı net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Murat Kurum ziyan edilmiş şehirde diyor ki 'Sadece İstanbul'. Bu çok değerli. Zira İstanbul geri gitti. Trafik katlandı. Bizim adayımız sayın Kurum, sade kendi halinde biri.

İstanbul'da anketler ortada. Ben böyle tek tek rakamlar söylemeyeyim. İstanbul büyükşehir olmuş ve kalmış. Bu modern dönemde trafik bir çileye dönüşmüş. Yapılması gereken şey çilesiz bir şehir ortaya koymak. Metroları zamanında yaparsınız, hazır yapılmakta olan betona ya da tünele beton dökmezsiniz. Planlayarak gidersiniz.

Anketlerde ilk sırada trafik ve ulaşım çıkıyor. Ardından deprem ve konut geliyor. Seçmen ikiye bölünmüş durumda. Mayıs ayında yapılan seçimde yaptığımız anketlerdeki gibi, küçük marjlarda oynamalar var. Partiler oralardaki yerlerinde. İstanbul'da da ortada. İstanbul'da durum ortada demek başa baş demek. Bugünlerin rakamları oynak rakamlarıdır. Adaylar asıl bundan sonra çalışacak.

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Cumhur İttifakı olarak devam etmeyi arzuladık biz. Yeniden Refah Partisi aday çıkardı. Kendi tercihleri. Saygı duyuyoruz. 2002 Şubat ayında AK Parti seçim sürecine daha girmemişti. Şubat ayında vaziyeti yokladık ve 34.3 çıktı AK Parti. Kasım ayında 34.66 çıktı. Seçmenin kararını vermiş olmasıyla ilgili bir durum bu. Bir başka seçimde pazar günü olan seçim için cumartesi günü fikirler değişti 3-4 puan. Son hafta seçmen davranışları için daha belirleyici. Daha net görmeye başlarız. İyi çalışan kazanacak.

Biz öyle şeyler yapmışız ki İstanbul'u durdursanız da durmuyor. 5 senelik bir duraksama İstanbul'a çok şey kaybettiriyor. Bir şeyler yapmışsınız 20 senedir 30 senedir orada. İkinci bir 5 seneyi İstanbul kaldırmaz.

Bizim gördüğümüz DEM seçmeni CHP'ye çalışıyor. Bizim analizlerimizde CHP tarafına kaymalar olduğu gözüküyor. Seçmen illa da partisinin adayı gibi düşünmek zorunda değil. Benim gördüğüm bir kısmının CHP tarafına doğru yöneldiği. İYİ Parti'de de öyle seçmeni.

Yeniden Refah'ın aday çıkarması

(Adayını çekecek mi?) Zaman zaman benim duyduğum da oldu. Yeniden Refah partisinin kurumsal kararıdır. Cumhur İttifakı olarak devam etmeyi arzuladık biz. Aday çıkardı Yeniden Refah Partisi. Anayasal hakkıdır.

Ortada ifadesi kafa kafaya anlamına geliyor. Bir ankete bakmıyoruz biz. Asıl bundan sonra çalışacak adaylar çünkü.

Biraz zamana ihtiyacımız var

Ankara bir başkent. Başkent ışıltısını kaybetti, yavaşladı. Vatandaş buradan bakıyor. Anketleri ben de görüyorum. Anketlerinde çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor. Bazılarında ise Sayın Turgut Bey önde çıkıyor. Biraz zamana ihtiyacımız var. Adaylar daha yeni kendilerini ortaya koymaya başladılar. Biraz adayların sahada kendilerini göstermesini bekleyelim ve görelim diye söylüyorum.

Bu haftalar benim kesin konuşacağım haftalar değil

Hamza Dağ ile AK Parti İzmir'de oy oranını artırıyor. Bu haftalar benim kesin konuşacağım haftalar değil. Ankara'da zamansal ve oransal olarak geride başladık ama mesafeler daralıyor.

CHP'liler ona 'CHP adayı olsaydın sana oy verseydik' diyor.

İzmir'de de benzeri durum var. Hamza Dağ, İzmir'in en sevilen milletvekillerinden birisi. Genç olmasının getirdiği bir şey hem de Hamza orada sürekli sokakta bulundu. Mesafeyi kapatıyor. Şöyle bir analiz yapalım. İzmir bir CHP şehri midir? Hayır. O bölge Demokrat Parti bölgesidir. İzmir 3 halkadan oluşuyor. 3.halkada oy oranımız yüksek. Hamza Bey 2. bölgede maksimum oy artırımını yapmak çalışıyor.

Bizim araştırmalarımızda öyle gözüküyor

Bu hafta için söylüyorum bunu; alacağımız bütün vatandaşlarımızın ve teşkilatların beklediği yer İstanbul. Antalya'yı alacağımız gözüküyor. Bizim araştırmalarımızda öyle gözüküyor. Ama önümüzde 1 ay var çalışmaya devam edeceğiz. Hakan başkanımız zaten tecrübeli bir siyasetçi. Adana öyle mesela.

İstanbul'da kararsız seçmen sayısı

İstanbul'da kararsız seçmen yüzde 15. Ortadan bölünüyor. Başkan adaylarımız şu an mesele net bir şekilde 30 büyükşehir bu haftanın araştırmaları olarak. Canavar gibi çalışıyorlar."