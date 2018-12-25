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3 buçuk ton kaçak et ve sakatat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Van'ın Gevaş ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 500 kilogram kaçak et ve sakatat ele geçirildi.

25 Aralık 2018 Salı 09:52
3 buçuk ton kaçak et ve sakatat ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 500 kilogram kaçak et ve sakatat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Bitlis-Van kara yolunda şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan aramada sevk irsaliyesi ve faturası olmadığı, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği tespit edilen 3 bin 500 kilogram et ve sakatat ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 09:52
  1. Bitlis
  2. Van
  3. kaçak et
  4. operasyon

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