3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?
Esnafa hibe desteği başvuruları başladı mı? Esnafa hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? Salgından etkilenen 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkara hibe desteği başvuruları başladı. bin TL ve 5 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, ne zaman hesaplara yatacak? İşte ayrıntılar...
Hibe desteği başvuru işlemleri T.C. kimlik no sıralamasına göre e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi başvuruları 23 Haziran'da bitiyor. Peki, hibe desteği başvuruları nasıl yapılır?
3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?
Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak.
Destek başvuruları bugün başladı ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59’a kadar devam edecek.
e-Devlet Hibe Desteği Başvurusu (Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirler) için tıklayınız.
Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak
30 günlük süreçte çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.
Başvurular 23 Haziran'a kadar devam edecek.
Hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?
Hibe desteği ödemelerinin başvuru tarihinin bitimiyle beraber başlaması bekleniyor.
Henüz bir tarih netleşmedi; detaylar geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.