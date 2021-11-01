3 bin rakımdan gelen lezzet

Yaz sezonunda kentteki zengin bitki örtüsüne sahip 3 bin rakımlı yaylalarda beslenen Akkaraman ırkı koyun ve kıl keçisinden elde edilen süt, yöreye özgü Kemah tuzu ve doğal olarak yapılan şirden (peynir mayası) ile mayalanarak Erzincan tulum peyniri elde ediliyor. Coğrafi işaret alan yöreye özgü tulum peyniri, 3-4 aylık olgunlaşma sürecinin ardından kahvaltı sofralarını süslemeye hazır hale geldi.



Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, 3 bin rakımlı yüksek yaylalarda Akkaraman koyunu ve kıl keçisi sütünden üretilen peynirlerin, soğuk zincir çerçevesinde tesislere getirildiğini söyledi.