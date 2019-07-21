3 bin metre engelli yarışlarında Murat Yalçınkaya Avrupa şampiyonu
İsveç’in Baros şehrinde yapılan U20 Avrupa Şampiyonası’nda milli atlet Murat Yalçınkaya Avrupa şampiyonu oldu.21 Temmuz 2019 Pazar 17:40
İsveç’in Baros şehrinde yapılan U20 Avrupa Şampiyonası’nda milli atlet Murat Yalçınkaya Avrupa şampiyonu oldu.
İsveç’in Baros şehrinde yapılan U20 Avrupa Şampiyonası’nda 3 bin metre engelli yarışlarında piste çıkan Murat Yalçınyaka, rakiplerini geride bırakarak, 8.58.20’lik derecesiyle birinciliği elde etti.
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