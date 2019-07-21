3 bin metre engelli yarışlarında Murat Yalçınkaya Avrupa şampiyonu İsveç’in Baros şehrinde yapılan U20 Avrupa Şampiyonası’nda milli atlet Murat Yalçınkaya Avrupa şampiyonu oldu.

İsveç’in Baros şehrinde yapılan U20 Avrupa Şampiyonası’nda milli atlet Murat Yalçınkaya Avrupa şampiyonu oldu.

İsveç’in Baros şehrinde yapılan U20 Avrupa Şampiyonası’nda 3 bin metre engelli yarışlarında piste çıkan Murat Yalçınyaka, rakiplerini geride bırakarak, 8.58.20’lik derecesiyle birinciliği elde etti.

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