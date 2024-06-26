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Aktüel 3 bin litre sahte zeytinyağı o ilde ele geçirildi
Aktüel

3 bin litre sahte zeytinyağı o ilde ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-06-26 22:31:00 -
3 bin litre sahte zeytinyağı o ilde ele geçirildi

Bursa'da yapılan operasyon sonucunda 3 bin litre zeytinyağı ele geçirildi.

Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapanların yakalanmasına yönelik araştırma ve yakalama faaliyetleri kapsamında; Yenişehir ilçesi Karaköy Mahallesinde bulunan dinlenme tesisine Hatay ilinden sahte zeytinyağı satışı yapılacağı yönünde bilgi elde edilmesi üzerine operasyon başlattı. Konu ile ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde saat 13.00 sıralarında; Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından adli makamlardan alınan arama kararına istinaden düzenlenen operasyonda; şüphelilere ait olan araç içerisinde 3 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. M.S. (30) ve Ö.S. (29) de operasyon kapsamında gözaltına alındı.

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