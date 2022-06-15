3 bin büyükbaş hayvan öldü! Kurban Bayramı öncesi sinsi planlar devreye mi alındı?

Bilim insanlarının uzun süredir üzerinde çalıştığı yapay et yakında endüstrileşerek seri üretime geçecek. "Good Meat" adlı bir şirket ABD'de dünyanın en büyük kültür eti fabrikasını kuracağını duyurdu. Fabrikada 250 tonluk biyo-reaktörler ile tonlarca et üretilecek. Fabrika, 2023 yılında faaliyetlerine başlayacak.

Bu gelişme tartışmalara neden olsa bilinçli olarak hayvancılığı bitirme konusunda adımlar atıldığı ifade ediliyor.

Sudan'ın doğusundaki Sevakin şehrinden Umman'a ihraç edilmek üzere ayrılan, içerisinde yaklaşık 16 bin küçükbaş hayvanın olduğu gemi battı. Feci olayda binlerce küçükbaş hayvan öldü

Bu kez kötü haber ABD'den geldi. ABD'nin Kansas eyaletinde 3 bin büyükbaş hayvan telef oldu. Konuyla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan araştırmacı Mustafa Kurnaz, "ABD’nin kansas eyaletinde aynı anda 3 bin büyük baş hayvan ölmüş. Eyalet sözcüsü 49°C sıcaklık kaynaklı olduğunu söylemiş. Bilim ise tersine söylüyor. Tüm insanlık adım adım yapay kıtlığa doğru evriliyor" ifadelerini kullandı.