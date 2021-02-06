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Ekonomi 3 bin 579 rüzgar türbini elektrik üretiyor
Ekonomi

3 bin 579 rüzgar türbini elektrik üretiyor

Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösteren 3 bin 579 rüzgar türbiniyle elektrik üretiminde yeni rekorlara imza atılırken, yaklaşık 8 bin parçadan oluşan ve uzunlukları 200 metreyi bulan bu türbinlerin kurulumu ve üretime geçmesi ortalama 5 yıl sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 11:41:00 -
3 bin 579 rüzgar türbini elektrik üretiyor

İklim değişikliğiyle mücadele ve cari açığın azaltılması için Türkiye’nin elektrik üretim portföyünde 49 bin megavat kurulu güce ulaşan yenilenebilir enerji kaynakları büyük önem arz ediyor. Bu kaynaklar içinde hidroelektrikten sonra en yüksek kapasiteyi yaklaşık 9 bin megavatla rüzgar enerjisi oluşturuyor.  Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği verilerine göre, Türkiye’de halihazırda 3 bin 579 rüzgar türbini aktif olarak elektrik üretiyor. Rüzgar türbinlerinin kapasiteleri değişiyor. Türbinlerin üretimi proje bazlı gerçekleştiriliyor. Şu anda piyasada en yüksek rüzgar türbini kapasitesi 5,5 megavat seviyesinde bulunuyor. Bu kapasitede bir türbin yaklaşık 5 bin hanenin ihtiyacını karşılayabilecek miktarda elektrik üretebiliyor. Böyle bir türbinin maliyeti 3 milyon avroyu buluyor. 

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