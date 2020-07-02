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Siyaset

3 belediye başkanı sosyal medya hesabını askıya aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabını askıya alma kararına bazı belediye başkanları destek verdi. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu,sürpriz bir karara imza atarak sosyal medyaya veda etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 14:18:00 -
3 belediye başkanı sosyal medya hesabını askıya aldı

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, sosyal medya hesaplarını askıya aldıklarını bildirdi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabını askıya aldığını hatırlattı.

Esen, "Genel Başkanımızın sosyal medyadaki ahlaki çöküntüye dikkati çekip hukuki düzenlemenin şart olduğunu belirttiği açıklamasına ve almış olduğu karara binaen kanuni düzenleme yapılıncaya kadar ben de tüm sosyal medya hesaplarımı askıya aldığımı bildiriyorum" ifadesini kullandı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Bahçeli'nin sosyal medya ile ilgili açıklamalarına işaret ederek, "Açıklamasının ve almış olduğu kararın arkasındayım. Geçici bir süreliğine şahsi sosyal medya hesaplarımı askıya aldığımı ve kullanmayacağımı bildiririm" açıklamasında bulundu.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin ifade ettiği gibi sosyal medyanın dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüştüğünü söyledi.

Sarı, "Sayın Genel Başkanımızın son dönemde sosyal medya hesaplarının kullanımında ortaya çıkan kirli ve kabul edilemez üsluba karşı TBMM'de kanuni düzenlemeler yapılıncaya kadar tüm sosyal medya hesaplarını askıya alma kararını emir telakki ediyorum. Ben de yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar tüm hesaplarımı askıya alıyorum" ifadelerini kullandı.

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