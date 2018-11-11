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3 bacaklı kayıp kedisi 'Cino'yu her yerde arıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Taner Şengezer (54), 10 gün önce kaybolan ve sol bacağı olmayan kedisi 'Cino'yu her yerde arıyor. Şengezer, "Kediyi kim bulursa haber versin, sürpriz para ödülü vereceğim" dedi.

11 Kasım 2018 Pazar 18:28
3 bacaklı kayıp kedisi 'Cino'yu her yerde arıyor

Aydın Nazilli'de bulunan Karaçay Mahallesi sakini, hayvansever Taner Şengezer'Cino' ismini verdiği, sol bacağı olmayan, Tekir cinsi, 3 yaşındaki kedisinin 10 gün önce kaybolduğunu söyledi. Arama çalışmalarına rağmen 'Cino'yu bulamadığını belirten Şengezer, "Evin önünde oynarken, akşam eve gelmediğini fark ettim. Hangi şartlarda kaybolduğunu da bilmiyorum. Sol ön bacağı kangren olduğu için İzmir'de ameliyat ettirmiştim. Bu nedenle sol ön bacağı yok. 3 yıldır benimle yaşayan kedimi bulan kişiye, sürpriz para ödülü vereceğim" diye konuştu.

Şengezer, 'Cino'nun, kendisi için manevi değerinin çok yüksek olduğunu dile getirerek, bulan ya da görenlerden haber vermesini istedi. Taner Şengezer, ayrıca kedisinin bulunması için hazırladığı fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaşarak, takipçilerinden yardım istedi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 18:28
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. Nazilli
  4. Taner Şengezer
  5. hayvansever
  6. 3 bacağı kesik kedisini arıyor

YORUM YAZ

  • irbrahm yilmaezirbrahm yilmaez1 sa önce
    öylw isimmi koyulur yahu bir kediye, belkide cinler kacirdi kediciyi, bu isim yüünden.
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