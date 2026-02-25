  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Japonya’dan stratejik hamle: Tayvan sınırına füze savunma hattı kuruluyor DMM'den açıklama geldi! Türkiye'ye işgalci iftirası attılar Ukrayna'nın AB üyeliği için reform hızı belirleyici olacak: Net bir tarih verilmedi Osimhen'den Juventus'a gözdağı Almanya'dan Çin itirafı Başkan Öntürk’ten “Türkiye Hatay’ı geri vermeli” diyen Rubin’e net cevap: Gel de al Trump'tan İran'a karşı "sopalı" diplomasi! Rubio ve CIA Başkanı'ndan Kongre'ye gizli brifing: "Bütün seçenekler masada!" Ajanslar son dakika koduyla duyuruyor! Meyve-sebze haline helikopter düştü Bakan Gürlek 'bizim için vazgeçilmez' diyerek açıkladı Diyarbakır'da facia: Çok sayıda ölü var
Yerel 3 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
Yerel

3 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Erzincan’da bir apartmanın üçüncü katından düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki engelli kadın, hastanede üç ay süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Olay, Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesi 1272. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bedensel ve zihinsel engelli Aynur Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle ikamet ettiği apartmanın üçüncü katından düştü.

Ailesinin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak bulunan genç kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 3 ay tedavi gören Aynur Ö., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, Aynur Ö.’nün daha önce de aynı evin üçüncü katından düştüğü ve o olaydan yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Ülkede katliam gibi kaza: 17 kişi hayatını kaybetti!
Ülkede katliam gibi kaza: 17 kişi hayatını kaybetti!

Dünya

Ülkede katliam gibi kaza: 17 kişi hayatını kaybetti!

55 kişi hayatını kaybetti! El Mencho sonrası Meksika’da kırmızı alarm
55 kişi hayatını kaybetti! El Mencho sonrası Meksika’da kırmızı alarm

Dünya

55 kişi hayatını kaybetti! El Mencho sonrası Meksika’da kırmızı alarm

Feci son! Önündeki TIR’ın taşıdığı beton bloğa çarptı, feci şekilde hayatını kaybetti
Feci son! Önündeki TIR’ın taşıdığı beton bloğa çarptı, feci şekilde hayatını kaybetti

Gündem

Feci son! Önündeki TIR’ın taşıdığı beton bloğa çarptı, feci şekilde hayatını kaybetti

Yemen'de minibüs ile tır çarpıştı: 16 yolcu hayatını kaybetti
Yemen'de minibüs ile tır çarpıştı: 16 yolcu hayatını kaybetti

Dünya

Yemen'de minibüs ile tır çarpıştı: 16 yolcu hayatını kaybetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23