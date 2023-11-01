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Gündem 3 aylık bebeğin karnından çıktı! Sonunda bu rezilliği de yaptılar! Allah sizi kahretsin
Gündem

3 aylık bebeğin karnından çıktı! Sonunda bu rezilliği de yaptılar! Allah sizi kahretsin

Yeniakit Publisher
2023-11-01 21:17:00 -
3 aylık bebeğin karnından çıktı! Sonunda bu rezilliği de yaptılar! Allah sizi kahretsin

Kırklareli'nde polisin şüphelenerek durdurduğu araçtaki henüz 3 aylık bebeğin karnında ilaç kutusuna gizlenmiş, 162,55 gram metamfetamin ele geçirdi. Anne D.D., T.E., A.O., K.E. gözaltına alındı. Sorgularının ardında da, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar.

Kırklareli'nde polisin şüphelenerek durdurduğu araçtaki henüz 3 aylık bebeğin karnında ilaç kutusuna gizlenmiş, 162,55 gram metamfetamin ele geçirdi. Anne D.D., T.E., A.O., K.E. gözaltına alındı. Sorgularının ardında da, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar.

Kırklareli’nde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobildeki 3 aylık bebeğin karnında ilaç kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Babaeski otoban girişinde polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde arama yapıldı. Şüphe üzerine bir bulguya rastlayan ekipler, D.D.’nin bebeği T.K.’nin karın bölgesinden ilaç kutusuna gizlenmiş 162,55 gram metamfetamin ele geçirdi.
Olayla ilgili anne D.D., T.E., A.O., K.E. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 
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