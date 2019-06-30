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3 ayın sonunda düğmeye basıldı! 'Balta' çetesi çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara ilinde meydana gelen, oto hırsızlık olaylarına karşı 3 aylık çalışma sonucu operasyon düğmesine bastı. 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 'Balta' çetesi çökertilirken, 10 kişi gözaltına alındı.

30 Haziran 2019 Pazar 08:03
3 ayın sonunda düğmeye basıldı! 'Balta' çetesi çökertildi

Başkent’te oto hırsızlık çetesine yönelik düzenlenen ‘Balta’ operasyonunda, çete lideri ‘balta’ lakaplı şahıs ile 7 kişi gözaltına alındı. Diğer bir operasyonda ise 3 şüpheli çaldıkları araçları parçalarken yapılan baskında suçüstü yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara ilinde meydana gelen, oto hırsızlık olaylarına karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın izniyle yürüttükleri 3 aylık çalışma sonucunda operasyon düğmesine bastı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, ‘Balta’ çetesine ulaşıldı. Çeteyi izleyen ekipler, Ankara, Konya ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenleyerek çete lideri ‘Balta’ lakaplı Necati D. ve çete üyesi 7 kişiyi yakaladı.

Takip edildiğini anlayınca ortadan kayboldu

Çete lideri ‘Balta’nın, polis ekipleri tarafından izlendiğini anladığı ve aylarca ortada görünmediğini tespit eden Hırsızlık Büro ekipleri, ‘Balta’nın kendi suç ortaklarını da dolandırmaya çalıştığını saptadı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında çok sayıda oto hırsızlık kaydı bulunan çete lideri Necati D., Ferhat K., Atakan A. ve Tayfun G., çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çaldıkları araçları parçalarken polis bastı

Diğer bir olay ise Altındağ ilçesinde meydana geldi. Hırsızlık Büro ekipleri inceledikleri 2 oto hırsızlık olayının sonucunda 3 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerin çaldıkları 2 aracı İvedik Hurdacılar Sitesi’ndeki depolarında parçalayacaklarını belirleyen ekipler harekete geçti. Depoya baskın yapan polis ekipleri, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık zanlıları, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 08:03
  1. Konya
  2. Antalya
  3. oto hırsızlık çetesi
  4. ‘Balta’ operasyonu
  5. Ankara Emniyet Müdürlüğü
  6. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği
  7. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  8. polis ekipleri
  9. Hırsızlık Büro
  10. İvedik Hurdacılar Sitesi

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  • ECNEBİDEN TERCÜME EDİLEN ADALET, ADALETMİDİR?ECNEBİDEN TERCÜME EDİLEN ADALET, ADALETMİDİR?24 dk önce
    SUÇ ÜSTÜ YAKALANANLARIN BİLE SALIVERİLDİĞİ HUKUK SİSTEMİ ADALET DAĞITMAKTAN UZAKTIR, ZÜLME ORTAKTIR. Geciken adalet, adalet değildir, ZULÜMDÜR. ALLAHın adaletini bırakır ecnebiden, GAVURDAN DEVŞİRİLEN, tercüme edilen beşerin adaletine sığınırsan olacağı budur. Kolluk görevlileri yakalar, Yargıçlara teslim eder. Onlarda KANUNLAR BÖYLE DER SALIVERİR. Bari zahmet, masraf edip yakalamasaydınız, MAĞDUR VATANDAŞ KENDİ ADALETİNİ TESİS EDERDİ.MUŞLU

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