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Yaşam 3 ay önce evlenmişlerdi! Geride bu kare kaldı
Yaşam

3 ay önce evlenmişlerdi! Geride bu kare kaldı

Yeniakit Publisher
2024-05-13 14:17:00 -
3 ay önce evlenmişlerdi! Geride bu kare kaldı

3 aylık evli çift meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Adıyaman’da, 3 aylık evli çiftin yaşadığı kazada ağır yaralanan Tevfik Alptekin de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 3 aylık evli çiftten geriye ise düğün fotoğrafları kaldı.

Kaza, 11 Mayıs 2024 günü Adıyaman- Kahta Karayolu Havalimanı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tevfik Alptekin yönetimindeki 02 AAP 476 plakalı otomobil, Kahta havaalanı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atmış ve kazada 33 yaşındaki Derya Alptekin olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralanan Tevfik Alptekin kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Tevfik Alptekin de yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 aylık evli çift Derya ve Tevfik Alptekin çiftinden geriye ise düğünde çekilen hatıra fotoğrafları kaldı.

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