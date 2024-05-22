3 Avrupa ülkesi Filistin'i resmen tanıyor! Tarih verdiler

Norveç ve İrlanda, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili BMGK kararlarına uygun şekilde tanıyacaklarını duyurdu. İspanya Başbakanı Sanchez de ülkesinin 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacağını açıkladı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Norveç hükümeti, Norveç'in Filistin'i bir devlet olarak tanımasına karar verdi." dedi.

On binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı bir savaşın ortasında hem İsraillilere hem de Filistinlilere siyasi çözüm sunan tek alternatifi canlı tutmaları gerektiğini belirten Store, bunun, "yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayan iki devlet" olduğunun altını çizdi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Norveç'in iki devletli çözümü desteklediği ve ilerletmeye çalıştığı vurgulanarak Filistin'in bir devlet olarak tanınmasının, Norveç'in, Orta Doğu'daki çatışmaya kalıcı bir çözümün sadece iki devletli bir çözüm yoluyla sağlanabileceği yönündeki uzun süredir devam eden tutumunu vurguladığı bildirildi.

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Açıklamada, Filistin'in, Avrupa'daki benzer görüşe sahip ülkelerle eş zamanlı olarak, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanınacağı belirtildi.

İRLANDA VE İSPANYA DA FİLİSTİN'İ TANIYACAĞINI DUYURDU

Norveç'in ardından, İrlanda Başbakanı Harris de ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını duyurdu. İspanya Başbakanı Sanchez ise, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacağını açıkladı.

İSRAİL TEPKİLİ

İsrail, Filistin devletini tanıyacağını duyuran İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırma kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Dublin ve Oslo'daki İsrail büyükelçilerini istişare için "derhal" ülkeye çağırdığı belirtildi.

Büyükelçililerin, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacağını duyurması nedeniyle geri çağırıldığı ifade edildi.