  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biri bu Birol'a CHP listesinden milletvekili olduğunu hatırlatsın!

İsrail'de utanç anketi! Yüzde 90'ı destek verdi

Avrupa ülkesinden gündemi altüst edecek itiraf: Ne yaparsak yapalım Türkiye F-35’leri de alacak

Japonya'da yabancı işçi sayısında artış var! Korkutan haber yankılandı: Japonya şirketleri acil olarak toplandı

Yunanistan'ın en çekindiği Türk silahından haber var! BARKAN 1000 kilometreyi geçti ilerliyor

Sürpriz gelişmeyi duyurdular! Hamas ve İsrail arasında 2 aşamalı plan

Alişan'dan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Dolandırıcılar yapay zekayı çok sevdi! Yüz binlerce kişiyi kandırdılar

Türk tarımından kahreden haber! Durum gerçekten endişe verici

Cihat Yaycı Paşa'dan Yunanistan'a 'mektup' tepkisi! 'Hani dost olmuştuk?'
Dünya 3 asker ölmüştü! ABD üssüne yapılan saldırıyı onlar üstendi
Dünya

3 asker ölmüştü! ABD üssüne yapılan saldırıyı onlar üstendi

Yeniakit Publisher
2024-01-29 06:46:00 - 2024-01-29 06:48:42
3 asker ölmüştü! ABD üssüne yapılan saldırıyı onlar üstendi

Irak'ta İran destekli Şii milis yapıların yer aldığı "Irak'ta İslami Direniş" grubu, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen ve 3 ABD askerinin öldüğü saldırıyı kendilerinin düzenlediğini öne sürdü.

Irak'ta İslami Direniş grubu, yazılı açıklama yaparak, sabaha karşı İHA'lar ile Suriye'deki eş-Şeddadi, Rukban ve Tenef üslerine saldırı düzenlediklerini iddia etti.

Açıklamada grubun ayrıca İsrail'deki Zevulun Denizcilik Tesisi'ne de eş zamanlı saldırı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

ABD güçlerine yönelik İHA ile düzenlenen saldırı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD Merkez Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.

ABD'den intikam açıklaması
ABD'den intikam açıklaması

Dünya

ABD'den intikam açıklaması

Trump: Dünya 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde" target="_blank">
Eski ABD Başkanı Trump: Dünya 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde
Eski ABD Başkanı Trump: Dünya 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde

Dünya

Eski ABD Başkanı Trump: Dünya 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde

ABD Başkanı Biden: Dün gece Orta Doğu'da zor bir gün geçirdik
ABD Başkanı Biden: Dün gece Orta Doğu'da zor bir gün geçirdik

Dünya

ABD Başkanı Biden: Dün gece Orta Doğu'da zor bir gün geçirdik

ABD'nin Orta Doğu'daki kalesi Kule 22 neden önemli
ABD'nin Orta Doğu'daki kalesi Kule 22 neden önemli

Gündem

ABD'nin Orta Doğu'daki kalesi Kule 22 neden önemli

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23