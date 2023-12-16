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Yaşam 3 asırlık anahtar ile hırsızlık
Yaşam

3 asırlık anahtar ile hırsızlık

Yeniakit Publisher
2023-12-16 19:23:00 -

Nevşehir'de bir kişi caminin içerisindeki yardım kutusunu caminin 3 asırlık anahtarıyla açarak boşalttı. Hırsızın rahat tavırları dikkat çekerken, hırsızlık anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

Lale Devri'nin ünlü sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 1726 yılında yaptırılan Nevşehir Kurşunlu Camiine öğle namazından sonra giren D.Y., cemaat çıktıktan sonra harekete geçti. Bir süre cami içinde dolaşan D.Y. cami girişinde bulunan yardım sandığını gözüne kestirdi. D.Y. önce el lambası ile sandığın içinde para olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra imam odasına giden D.Y. burada asılı bulunan ve yaklaşık 300 yıllık olduğu belirtilen cami kapısının anahtarını çaldı. Çaldığı anahtarla yardım sandığının kapağını açan D.Y. çaldığı anahtar ve paralar ile kayıplara karıştı.

Kurşunlu Cami Yaptırma, Yaşatma ve Onarma Derneği Başkanı Emin Fırsatvermez yaptığı açıklamada; “Camimize öğlen ve ikindin saatleri arasında bilinmeyen bir kişi içeriye girerek cami içerisindeki yardım kasamızı zorlayarak açıyor. İçerisinde ne kadar olduğunu bilmediğimiz miktardaki paraları alıp gidiyor. Bu şahsın biran önce yakalanmasını istiyoruz. Bu kasayı açmakta kullandığı camimizin anahtarını da götürüyor. Görevli arkadaşlar gelip gerekli incelemelerde bulundu. Yapılan bu çok büyük bir terbiyesizlik ve çok büyük bir ayıp. Camimiz tarihi bir cami olmasına rağmen bütün güvenlik sistemlerimiz var. Bunlara rağmen bunu yapan kişinin biran önce yakalanmasını istiyorum. Camimiz 300 yıllık bir cami. Çalınan anahtarında 300 yıllık olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Hırsız olayı üzerine polis ekipleri de çalışma başlattı. Parmak izi ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri kısa sürede hırsızın kimliğini belirleyerek, yakalanması için çalışma başlattı. Olaydan 24 saat geçmeden polis ekipleri titiz çalışma sonucunda D.Y.'yi Acıgöl ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan D.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

D.Y.’nin Bekir Efendi ve Kurşunlu Cami’den hırsızlık yaptığı tespit edilirken, hurdacıya sattığı şamdan da bulunarak geri alındı. D.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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