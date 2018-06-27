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3 açıklama birden

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları seçim sonuçlarıyla ilgili ard arda açıklama yaptı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:04
3 açıklama birden

Moody’s, Türkiye’nin seçim sonrası kredi profiline makro ekonomik politikaların yön vereceğini açıklarken, Japan Credit Rating Agency (JCR), seçimlerin ardından iç politika üzerindeki azalan belirsizliğin, kredi notu açısından pozitif olduğunu bildirdi. Ünlü yatırımcı ve Mobius Capital Kurucusu Mark Mobius da, TL’ye ilişkin karamsar olmadığını vurgulayarak, “Euro veya dolarınız varsa hâlâ varlık alabilirsiniz, yatırım yapabilirsiniz. Hâlâ para kazanabilirsiniz” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 11:04
  1. Moody’s
  2. Japan Credit Rating Agency (JCR)

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  • Reisçi AbdurrahmanReisçi Abdurrahman17 sa önce
    Reis moodysi dize getirdi. Moodys kafir kuruluşudur o yüzden Türkiye için iyi bir şey derse kötüdür. Yoksa ülkemiz batıyor mu hafızanallah.
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