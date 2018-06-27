3 açıklama birden

Moody’s, Türkiye’nin seçim sonrası kredi profiline makro ekonomik politikaların yön vereceğini açıklarken, Japan Credit Rating Agency (JCR), seçimlerin ardından iç politika üzerindeki azalan belirsizliğin, kredi notu açısından pozitif olduğunu bildirdi. Ünlü yatırımcı ve Mobius Capital Kurucusu Mark Mobius da, TL’ye ilişkin karamsar olmadığını vurgulayarak, “Euro veya dolarınız varsa hâlâ varlık alabilirsiniz, yatırım yapabilirsiniz. Hâlâ para kazanabilirsiniz” diye konuştu.