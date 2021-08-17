Koronavirüs salgını sebebiyle sıfır araç üretiminin aksaması, yeni modellerin Türkiye’ye girişinde yaşanan gecikmeler ve tüm dünyayı etkileyen çip krizi ikinci el pazarına ilgiyi arttırdı. Salgınla birlikte ikinci el piyasasındaki araçlar adeta fiyatlarını ikiye katladı. Peki, ikinci elde fiyatlar düşer mi?

2.el araba fiyatları | İkinci el otomobil fiyatları düşer mi?

Cumhurbaşkanı Kararı ile 1600 cm3 silindir hacmine kadar yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi.

Aynı silindir hacmindeki otomobillerde matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasında olan yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti 92 bin-150 bin lira olarak belirlendi.

Motor silindir hacmi 1600-2000 cm3 arasındaki binek otomobillerde, elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800'ü geçmeyen otomobillerde yüzde 45'lik ÖTV oranına esas 85 bin liraya kadar olan matrah üst limiti 114 bin liraya çıkarıldı.

Aynı motor silindir hacmindeki otomobillerde yüzde 50 ÖTV oranına esas 85 bin ile 135 bin lira aralığındaki matrah limitleri de 114 bin ile 170 bin lira aralığına çekildi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah limitlerinde yapılan değişikliğin ikinci el otomobil fiyatlarına da yansıyacağını belirtti.

Erkoç, "Matrah güncellemesi sayesinde piyasa hareketlenecek ve düzenleme, daralan otomotiv sektörüne can suyu olacaktır" dedi.

Sıfır araç fiyatlarındaki düşüşün ikinci el otomobil sektörünü de hareketlendireceğini belirten Erkoç, “Araçlarını değiştirmek için beklemede olan vatandaşlarımız fiyatlardaki düşüşle yeni araç almak isteyecek, eski otomobillerini de elden çıkaracaktır. Bunun yansıması da ikinci el sektöründe ciddi bir şekilde görülecektir. Düzenleme ikinci el otomobil fiyatlarına yansıyacaktır. Matrah güncellemesi sayesinde piyasa hareketlenecek ve düzenleme daralan otomotiv sektörüne can suyu olacaktır” dedi.

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, "İkinci el olayını şöyle anlatmak lazım. Vatandaştan tepki oluşuyor. Satan siz alan ben. Biz aracımızı satarken fiyatımızı indirmediğimiz sürece piyasadan fiyat indirmek hayal oluyor. ÖTV matrahından dolayı oluşan indirim kimsenin malının fiyatını düşürmeyecektir. İhtiyacı olan satacak, piyasanın istediği fiyattan satar.3 ayda fiyatlar eski yerine gelir. Otomotiv sektörü öngörüsüz bir sektör. Ortada stok yok, araç yokluğu yaşıyoruz. Bu yıl 300 bin otomobil satıldı. 2-3 ayda satılanlar 2020 modeldi, sonra 2021 satıldı. 2021 model otomobil satışı 3-4 aydır sadece 10 bin adet" dedi.

2. el piyasasında dikkat çeken rakamlar şöyle:

Model Yıl Fiyat

Toyota Corolla Dream Multidrive S 2021 305 bin lira

Fiat Egea 1.4 Fire Easy 2019 148 bin lira

Ford Focus 1.6 Ambiente 2001 68 bin lira