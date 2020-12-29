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İSLAM 29.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-12-29 08:50:00 - 2020-12-29 08:53:09
29.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُۜ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَم۪يدُ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"İnsanlar bütün ümitlerini yitirdikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O’dur. Gerçek dost ve koruyucu,   her türlü hamde lâyık olan O’dur."

 (Şûrâ Suresi - 28)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 
 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"İçinde çocuk bulunmayan evde bereket yoktur. (Meşru ve geçerli bir mazereti olmaksızın çocuğun olmasına   engel   olan evlerde bereket olmaz)."

 (Suyutî, el-Camiu's-Sağîr, I/217)

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