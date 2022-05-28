29 Mayıs Pazar toplu taşıma araçları ücretsiz mi? Yarın metro, metrobüs, Tramvay, Marmaray ücretsiz mi?
İstanbul'da yarın ulaşım bedava mı? 29 Mayıs Pazar günü otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? İstanbul’un fethinin yıldönümü çerçevesinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne İstanbul’un fetih tarihini temsilen 145 bin 300 fidan dikilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı fidan dikme etkinliğine tüm İstanbullular da katılacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne gidecekler metro, metrobüs, tramvay ve İETT araçlarını kullanarak alana ulaşacak. Peki 29 Mayıs Pazar İstanbul’da toplu taşıma araçları ücretsiz mi? Yarın metro, metrobüs, Tramvay, Marmaray ücretsiz mi?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne, İstanbul’un fetih tarihini temsilen 145 bin 300 ağaç dikileceğini, şehrin merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşeceğini belirterek, tüm vatandaşları bu coşkuya ortak olmaya davet etti. Peki İstanbul'da otobüsler, İETT, metro, metrobüs ve Marmaray ücretsiz olacak mı?
İstanbul'da yarın ulaşım bedava mı?
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aziz İstanbullular... 13 Eylül 2021'de İBB Meclisi'nde oy birliği ile aldığımız kararla, 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümünde, İstanbul'daki toplu ulaşım araçları ücretsizdir. Bilgilerinize." dedi. Bu kapsamda yarın İstanbul'da otobüsler, İETT, metro, metrobüs ve Marmaray ücretsiz (bedava) olacak.
Aktüel
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne nasıl gidilir? Atatürk Havalimanı metro, metrobüs, Marmaray gidiş tarifi: