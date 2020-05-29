29 Mayıs koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son verileri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 489 oldu.

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım" ifadelerini kullandı.