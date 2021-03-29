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Gündem 29 Mart Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı’nda neler konuşulacak?
Gündem

29 Mart Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı’nda neler konuşulacak?

Ülkemizde koronavirüs vaka sayılarının 30 bin sınırına dayanması sonrasında yeni kısıtlamaların getirileceği söz konusu. Tedbir ve kısıtlama kararları Kabine Toplantısı’nda alınacak. Peki 29 Mart Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı’nda neler konuşulacak? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-29 11:28:00 -
29 Mart Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı’nda neler konuşulacak?

Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı’nın ana gündemi koronavirüs ile mücadele olacak. Son günlerde koronavirüs vaka sayılarının 30 bine ulaşmasından dolayı yeni tedbir kararları kapıda.  Peki 29 Mart Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı’nda neler konuşulacak? Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Ülkemizde koronavirüsün seyri ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kabine'yi bilgilendirmesi, vaka sayıları, illerdeki son durum, risk haritası ve aşı çalışmalarına dair bir sunum yapması söz konusu.

13 Nisan'da başlayacak olan 11 ayın sultanı Ramazan öncesi, iftar ve sahur saatlerini dikkate alarak yeni tedbirlerin ve kısıtlamaların getirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı Beştepe'de bugün saat 15.30'te gerçekleştirilecek.

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