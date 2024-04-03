  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HDP'li eski vekil Hasip Kaplan’dan skandal Van kararı tepkisi: Böyle namussuzluk görülmedi! Bu gidişle Tayyib’in sonu...

Devlet Bahçeli’nin yüzündeki morluklar çok konuşulmuştu! Seçimlerin ardından flaş iddia geldi! Bu gerçekten doğru mu

Seçimi yenileme kararı! Oy yakma görüntüleri ortaya çıktı

Terör yandaşları binayı bastı İstanbul Adliyesi’nde Abdullah Zeydan provokasyonu

“PKK sizi tükürüğüyle boğar” diyen terör sevici Abdullah Zeydan'a bakın yine kim sahip çıktı

Gaziosmanpaşa’da arbede! CHP oyları saydırmıyor

AK Partili isimden 'Sahaya niye inmedin?' sorusuna beklenmedik cevap: Reisin talimatlarına rağmen sürmediler

SON 3 VERİ: Emekli ve memurun zam oranı belli oluyor!

Ekrem’den çalgı çengiye devam

Müslümanlar sandığa gitmedi, meydan homolara kaldı! Ümmet kaybetti, ib..ler kazandı
Gündem 29 kişi ölmüştü! Bakan Yerlikaya yangının ilk çıkış görüntülerini paylaştı
Gündem

29 kişi ölmüştü! Bakan Yerlikaya yangının ilk çıkış görüntülerini paylaştı

Yeniakit Publisher
2024-04-03 19:07:00 - 2024-04-03 19:07:26

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşiktaş Gayrettepe'de bir gece kulübünde çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangının ilk çıkış görüntülerini yayınladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anına ilişkin görüntü paylaştı.

Yerlikaya paylaşımında, "Dün Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangında maalesef 29 çalışan hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili iki müfettişimiz tarafından yürütülen idari soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Yangının ilk çıkış görüntülüleri yüreklerimizi bir kez daha yaktı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kibir abidesi İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan aradıktan sonra yangın yerine gelebildi!
Kibir abidesi İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan aradıktan sonra yangın yerine gelebildi!

Gündem

Kibir abidesi İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan aradıktan sonra yangın yerine gelebildi!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yangının görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı! 'Sürünerek çıktık'
Yangının görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı! 'Sürünerek çıktık'

Gündem

Yangının görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı! 'Sürünerek çıktık'

Yangında 29 kişi öldü "Masquerade" gece kulübünden açıklama yok!
Yangında 29 kişi öldü "Masquerade" gece kulübünden açıklama yok!

Gündem

Yangında 29 kişi öldü "Masquerade" gece kulübünden açıklama yok!

29 kişi can verdi! Gece kulübünün yangından saatler önce çekilen görüntüsü ortaya çıktı
29 kişi can verdi! Gece kulübünün yangından saatler önce çekilen görüntüsü ortaya çıktı

Gündem

29 kişi can verdi! Gece kulübünün yangından saatler önce çekilen görüntüsü ortaya çıktı

29 kişinin öldüğü yangın faciasında 16 katlı bina havadan görüntülendi
29 kişinin öldüğü yangın faciasında 16 katlı bina havadan görüntülendi

Gündem

29 kişinin öldüğü yangın faciasında 16 katlı bina havadan görüntülendi

Yangında 29 kişi ölmüştü! Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan taziye mesajı
Yangında 29 kişi ölmüştü! Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan taziye mesajı

Gündem

Yangında 29 kişi ölmüştü! Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan taziye mesajı

İstanbul'daki yangın felaketinin çıkış sebebi ortaya çıktı! 29 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'daki yangın felaketinin çıkış sebebi ortaya çıktı! 29 kişi hayatını kaybetti

Gündem

İstanbul'daki yangın felaketinin çıkış sebebi ortaya çıktı! 29 kişi hayatını kaybetti

29 kişinin can verdiği yangından etkilenen binanın yöneticisi: Şikayet ettik, çözüm alamadık
29 kişinin can verdiği yangından etkilenen binanın yöneticisi: Şikayet ettik, çözüm alamadık

Gündem

29 kişinin can verdiği yangından etkilenen binanın yöneticisi: Şikayet ettik, çözüm alamadık

Ankara’da yangın paniği! Alevler birçok ilçeden görüldü
Ankara’da yangın paniği! Alevler birçok ilçeden görüldü

Gündem

Ankara’da yangın paniği! Alevler birçok ilçeden görüldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23