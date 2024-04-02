29 kişi can verdi! Gece kulübünün yangından saatler önce çekilen görüntüsü ortaya çıktı
Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangında, gece kulübünün saatler önce çekilen tadilat görüntüsü ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta 16 katlı binanın zemin katında faaliyet gösteren ve tadilat yapılan gece kulübünde öğlen saatlerinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken 6 kişi de gözaltına alındı. Öte yandan ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürerken gece kulübünde yapılan tadilatın görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, işçilerin çalıştığı yerlerde ise elyaf malzemelerin bulunduğu görüldü.