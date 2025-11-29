  • İSTANBUL
29 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

29 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (29.11.2025)

VAHYİN DİLİNDEN



(٧٠) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَࣖ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(70) Herkese yaptığının karşılığı tastamam ödenir; Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir.

(Zümer Suresi, 39/70)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Burada ilâhî adaletin âhirette nasıl işleyeceğine dair özlü bilgi verilmesi yanında, dolaylı olarak yönetim ve yargılamada şeffaflık ve adaleti gözetmenin önemine, âdil yönetim ve yargının ülkeyi topyekün aydınlatan bir ışık kadar değerli olduğuna da işaret edilmiştir.

Özetle yönetim ve yargıda adalet bir ışık gibi herkese ulaşmalı, yargıyla alâkalı bilgi ve belgeler ortaya konmalı, şahitler dinlenmeli, kimsenin kimseye hakkı geçirilmeden herkesle ilgili doğru ve adaletli hüküm verilmeli ve nihayet herkes kendi seçimiyle yapıp ettiğinin karşılığını bulmalıdır. Aksi halde buyruklar ve yasaklar yani kanunlar anlamını ve işlevini yitirir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 634-635
 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)  




GÜNÜN SÖZÜ:


GÜNÜN FOTOĞRAFI:


