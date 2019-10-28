29 Ekim’de çalışan ne kadar mesai alır? Resmi tatil mesai hesaplama

29 Ekim’de çalışan ne kadar para alır? 2449 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı “ulusal bayram” olarak kabul edilmiştir. Bu yıl 29 Ekim Salı gününe denk gelmekte. 29 Ekim tatili 28 Ekim günü saat 13.00’de başlamakta ve 1,5 gün sürmektedir. Kısacası 29 Ekim resmi tatil olarak kabul edilmiştir. Resmi tatillerde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı sözleşmelerde kararlaştırılır. Eğer sözleşme bir hüküm yok ise çalıştırılıp çalıştırılmayacağı konusunda işçinin onayı gereklidir. Peki 29 Ekim’de çalışan ne kadar mesai alır? İşte resmi tatil mesai ücreti hesaplama 2019.

29 Ekim Cumhuriyet bayramı olarak kabul edilen 1,5 günlük sürede işçi çalışmaz ise, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretini tam olarak alır. Çalışır ise ayrıca bir günlük ücret daha kendisine ödenmesi gerekir.

Örneğin; asgari ücretle çalışan bir işçi 29 Ekim günü çalışmasa bile bir günlük ücretini zaten hak edecektir. Ancak, o gün çalışır ise bir günlük ücret daha verilecektir. Şu halde, bayramda çalışan işçi için 31,35.9+31,35 = 62,7 TL ödenecektir. İş Kanununda bu yönde bir hüküm bulunmadığından, ulusal bayramda yapılan fazla çalışma da aynı normal çalışma günü yapılan fazla çalışma gibi hesaplanacaktır. Şüphesiz 29 Ekim günü yapılan çalışma ile birlikte haftalık çalışma süresinin 45 saati aşması gerekmektedir.

Örneğin; günlük ücreti 60 TL olan bir işçi, 29 Ekim günü çalışır ise normal ücretinin dışında bir günlük ücret daha alacaktır. Yani 60 TL. Aynı gün işçi 3 saatlik fazla çalışma yapar ise, 12X3=36 TL de fazla çalışma ücreti alacaktır.