29 Ekim Cumhuriyet bayramı bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Bayram sebebiyle toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor.

29 Ekim toplu ulaşım ücretsiz mi? İstanbul Ankara İzmir cumartesi günü toplu ulaşım bedava mı?

İETT’den ücretsiz ulaşıma iliştin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul’da toplu taşıma 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz yapılacak. İETT törenlere askeri birliklerin ve öğrencilerin taşınması için araç tahsis edecek. Vatan Caddesi’ndeki geçit töreni için alternatif İETT güzergâhları belirlendi" denildi.

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO, ANKARAY) ile 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz olarak hizmet verecek. Ankara’da Başkentray da vatandanşlar gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu ulaşım tarifesini 1 kuruş olarak belirledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünde, 29 Ekim Cumartesi günü yapılacak kutlamalara İzmirlilerin katılımını kolaylaştırmak için toplu ulaşım tarifesini 1 kuruş yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, metro, tramvay ve İZDENİZ, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçları, 29 Ekim'de 4736 sayılı yasa gereği sembolik ücretle hizmet verecek. Uygulama, havalimanı, baykuş, bilet 35, kontörlü ulaşım kartları ile oto tahsis ve bağlı kalma tarifesi dışında kalan tüm seferlerde geçerli olacak.

Öte yandan, 26 Ekim 2022 tarihli 6296 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 29 Ekim'de saat 00.00'dan 24.00'a kadar İZBAN seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek.