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29 Ekim ne zaman? Bu sene Cumhuriyet'in kaçıncı yılı?

Bu sene Cumhuriyet'in kaçıncı yılını kutlayacağız sorusunun cevabı 29 Ekim tarihinin yaklaşması ile birlikte internette araştırılmaya başladı. Peki, 29 Ekim ne zaman? Bu sene Cumhuriyet'in kaçıncı yılı? İşte detaylar...

06 Ekim 2019 Pazar 19:09
29 Ekim ne zaman? Bu sene Cumhuriyet'in kaçıncı yılı?

Bu sene Cumhuriyet'in kaçıncı yılını kutlayacağız sorusunun cevabı 29 Ekim tarihinin yaklaşması ile birlikte internette araştırılmaya başladı. Peki, 29 Ekim ne zaman? Bu sene Cumhuriyet'in kaçıncı yılı? İşte detaylar...

Cumhuriyet nedir?

Cumhuriyet, devleti idare edenlerin seçimle iş başına geldiği yönetim şekline denir. Dünyada birçok devlet cumhuriyet rejimiyle yönetilir. Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde egemenlik milletindir ve millet, devleti yönetecek kişileri kendisi seçerek kendi kendini yönetmiş olur.

Bu sene Cumhuriyet'in kaçıncı yılı? 

2019'da Cumhuriyet'in 96. yılını kutlayacağız. 

29 Ekim ne zaman?

Bu sene 29 Ekim salı gününe denk geliyor yani resmi olarak tatil birleştirilemeyecek. Fakat hafta sonu ile birlikte pazartesi gününü yıllık izin kullananlar toplamda 4 gün tatil yapabilecek. Öğrenciler ise cumartesi pazar tatil yaptıktan sonra 28 Ekim günü yarım gün okula gidecek. 30 Ekim çarşamba günü çalışanlar işe dönecek öğrenciler okullara dönecek

28 Ekim yarım gün mü? 

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 19:09
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