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Aktüel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye haritası yapbozu ilgi gördü
Aktüel

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye haritası yapbozu ilgi gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:27:06 -
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye haritası yapbozu ilgi gördü

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırladığı yapboz şeklindeki Türkiye haritası ile vatandaşları coşkuya ortak etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 97'nci yıl kutlamaları kapsamlı programlarla şehrin tüm noktalarına taşındı.

Konserlerin yanı sıra Büyükşehir Bandosu üstü açık otobüsle şehir turu atarken 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na "Birlikte Cumhuriyetiz, 81 İl Türkiye'yiz" konsepti ile hazırlanan Türkiye haritası yapbozu büyük ilgi gördü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile parçaları harita üzerinde birleştiren vatandaşlar, tüm dünyaya "Birlikte güçlüyüz" mesajı verdi. Gencinden yaşlısına hazırlanan yapboz parçalarını harita üzerine yerleştiren vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı kapsamında hazırlanan programlar dolayısıyla Aktaş'a teşekkür etti.

Haritanın son parçası olan Bursa maketini de yerine yerleştiren Aktaş, etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Maketin tamamlanmasıyla ortaya çıkan Türkiye haritası vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Cumhuriyet'in 97'nci yıl dönümünün tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da büyük coşkuyla kutlandığını söyleyen Aktaş, "Cumhuriyet'in banisi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle ve rahmetle anıyorum. Birlikte Cumhuriyetiz, 81 il Türkiye'yiz." dedi.

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