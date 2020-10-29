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Aktüel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Aktüel

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-29 22:32:15 -
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

KARABÜK (AA) - Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle araç konvoyu düzenlendi, üzerinde Türk bayrağı olan 97 ışıklı balon gökyüzüne bırakıldı.

Beşbinevler Mahallesi'nde toplanan ve üzerinde Türk bayrakları taşıyan yüzlerce araç, siren, korna ve marşlar çalarak Kent Meydanı'na kadar geldi.

Konvoya, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Vekili Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, bazı kurum müdürleri ve protokol üyeleri de araçlarıyla katıldı.

Burada yerel sanatçılar tarafından kahramanlık türkülerinin söylendiği ve valiliğin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan konser verildi.

Konserin ardından Cumhuriyet'in 97. yılına ithafen üzerinde Türk bayrağı olan 97 ışıklı balon Vali Gürel, protokol üyeleri ve çocuklar tarafından gökyüzüne bırakıldı.






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