  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Aktüel

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-29 20:37:19 -
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ARTVİN (AA) - Artvin, Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Artvin'de, kutlamalar kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Valilik ile Artvin Belediyesinin organizasyonunda yapılan kortej için belediye binası önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşte 20 metre uzunluğundaki Türk bayrağı taşınırken, çocuk, genç, yaşlı her yaş grubundan vatandaşın katıldığı yürüyüş esnasında Artvin Halk Eğitim Merkezi Livane Mehteran Takımı'nın çalıp, söylediği marşlar Cumhuriyet Bayramı coşkusunu zirveye çıkardı.

Yürüyüş sonrası kısa bir konuşma yapan Vali Yılmaz Doruk, tüm yurtta olduğu gibi Artvin’de de Cumhuriyet Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını kaydetti.

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe ve maske takma kuralına riayet edilerek gerçekleştirilen yürüyüşe Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

- Ordu

Ordu'da ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Ay Işığı Otoparkı'nda lazer gösterisi gerçekleştirildi.

Ekinlikte ayrıca havai fişek gösterisi yapıldı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü münasebetiyle 97 adet dilek feneri havaya bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından ise Cumhuriyet Bayramı Konseri düzenlendi.

Etkinlikleri kent protokolünün yanı sıra vatandaşlar izledi.

- Giresun

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Giresun Belediyesi tarafından Giresun Kalesi’nde havai fişek gösterisi düzenledi.

Şehrin büyük bölümünden görülen havai fişek gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Giresun Valisi Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da gösteriyi liman sahasından izledi.

Gümüşhane

Kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Gümüşhane Belediyesince mesire alanında havai fişek gösterisi düzenlendi.

Şehir merkezinin bir çok noktasından izlenebilen gösteriyi Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, valilik konutundan birlikte izledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tehlikenin farkında mısınız? Pedofili sapkınlığı bu pislik yuvalarından besleniyor
Gündem

Tehlikenin farkında mısınız? Pedofili sapkınlığı bu pislik yuvalarından besleniyor

Popüler kültür adı altında Batılı laikçi yaşam tarzının topluma dayattığı Best Model Of Turkey adlı sözde güzellik yarışmasında yeni bir rez..
Bakan açıkladı! Bir ilimizde artış yüzde 99 seviyesinde
Korona Virüs

Bakan açıkladı! Bir ilimizde artış yüzde 99 seviyesinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de vaka artışının yüzde 99 olduğunu açıkladı. Bakan'ın açıklaması sonrası konuşan Düzce Valisi Atay "Bık..
Yunan bile Macron’a dayanamadı
Dünya

Yunan bile Macron’a dayanamadı

Yunanistan ana muhalefet partisi Syriza'nın yürütme kurulu üyesi, Prof. Antonis Liakos, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’a yöne..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay