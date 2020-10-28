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Aktüel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Aktüel

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:31:35 -
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Adana'daki törende Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla son buldu.

- Mersin

Mersin'de, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulan program, katılımcıların İstiklal Marşı okumasıyla sona erdi.

- Hatay

Antakya ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan törende Tetikoğlu, şeref defterini imzaladı.

Tetikoğlu, konuşmasında, Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Cumhuriyetimizi daha da geliştirmek ve yüceltmek konusundaki kararlılığımız her geçen gün artarak devam etmektedir. Cennet vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, milletimizin birlik ve beraberliğine kast edecek olanlara hak ettikleri karşılığı vermekten imtina etmedik ve asla etmeyeceğiz." diye konuştu.

- Osmaniye

Osmaniye'de, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Albay Hakan Yener Demirel ve diğer katılımcılar, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

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