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Aktüel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Aktüel

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:51:34 -
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ADANA (AA) - Adana, Osmaniye ve Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Adana Valiliği öncülüğünde düzenlenen "Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı" etkinliğinde vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Adnan Kahveci Bulvarı'nda toplandı.

Bir süre sonra yürüyüşe geçen gruptakiler, Türk bayraklarını sallayarak ve "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganlar atarak Turgut Özal Bulvarı'na geldi.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından sona erdi.

- Mersin

Mersin'de de Mezitli Belediyesince düzenlenen etkinlikte, Türk bayraklarıyla süslenen otobüs ve arabalarla konvoy oluşturuldu.

Şarkı ve marşlarla cadde ve sokakları gezen konvoy, Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, vatandaşlarla birlikte meydanda yer alan meşaleyi yaktı.

Tarhan, gazetecilere, konvoya her yaştan vatandaşın katılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Atatürk'ün bize kazandırdığı bu Cumhuriyet'i hep beraber koruyacağız. Bu onurlu ve kutsal emaneti sonuna kadar demokrasi ile taçlandırarak Türkiye'yi hak ettiği yere getireceğiz." ifadelerini kullandı.

- Osmaniye

Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

Tren Garı önünde başlayan yürüyüşe ellerinde Türk bayraklarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde yapılan yürüyüş, Devlet Bahçeli Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.


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