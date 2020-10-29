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Aktüel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Aktüel

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-29 20:39:00 -
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Atatürk Stadı önünden başlayan yürüyüşe, sivil toplum örgütü ile siyasi partilerin oluşturduğu Denizli Demokrasi Platformu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar devam eden yürüyüş sırasında katılımcılar ellerindeki Türk bayraklarını salladı, bazıları ise meşale yaktı.

Bu sırada güvenlik önlemi alan polis ekipleri yürüyüş yapanları megafonla sık sık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

Zaman zaman katılımcıların sosyal mesafe kurallarını aştığı görüldü.

Yürüyüşte vatandaşlar, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve ''Ne mutlu Türk'üm diyene'' sloganları attı, güzergahtaki binalarda oturan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

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