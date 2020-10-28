29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

EDİRNE (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da tören düzenlendi.



Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Belediye Başkanı Recep Gürkan anıta çelenk sundu.



Törende Romanya Demokrat Türk Birliği üyeleri de çelenk sunumunda bulundu.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.



Törene siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Romanya Demokrat Türk Birliği Eğitim Komisyonu Başkanı Vildan Gormanbet, gazetecilere yaptığı açıklamada, kutlamalar kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını belirten Gormanbet, "Ana vatanımızdaki eğitim kurumlarıyla iş birliği yapmak için hem de Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için Edirne'deyiz. Kutlamalara katılmak bizim için çok güzel oldu." diye konuştu.

- Kırklareli

Kırklareli'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.



Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Vali Osman Bilgin, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, protokol üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum örgütleri yöneticileri katıldı.

Törende, Vali Bilgin, Belediye Başkanı Kesimoğlu ve Tugay Komutanı Savran anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.



- Tekirdağ



Tekirdağ’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Tarihi Valilik önünde düzenlenen törende, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Vali Yıldırım Şeref Defteri'ni imzaladı.



Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünü Türk milleti olarak büyük bir heyecanla kutladıklarını söyledi.



Cumhuriyetin insanlar için sadece bir yönetim şekli değil aynı zamanda tarihin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesi olduğunu anlatan Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarını sundu.

Yıldırım şöyle devam etti:

"Cumhuriyetin ilanı milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük imkansızlıklar içerisinde kurarak bizlere emanet ettiniz. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti'ni sürekli olarak gelişen ve değişen dünyada hak ettiği konuma getirmek, her bakımdan üstün ve müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmak için milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, tarihsel bağlarımızı unutmayarak aklın ve bilimin öncülüğünde bütün gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. 97. kuruluş yıl dönümünde aziz hatıranızı yad ediyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

Törene CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Baro Başkanı Sedat Tekneci, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





