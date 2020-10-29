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Aktüel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ABD'de kutlandı
Aktüel

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ABD'de kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 19:31:04 -
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ABD'de kutlandı

WASHINGTON (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü, ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin, sosyal medya platformları üzerinden düzenlediği programla kutlandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, programdaki konuşmasında, "Bugün kahraman milletimizin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde her türlü zorluğa göğüs gererek yürüttüğü Milli Mücadele'mizin, Cumhuriyet'in ilanı ile taçlandırılmasının 97. yıl dönümünü kutlamanın sevinç ve gururunu yaşıyoruz." ifadesini kulandı.

Cumhuriyet'in ilanının sadece Türkiye değil, dünya tarihi açısından da bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Kılıç, Milli Mücadele'de yer alan şehit ve gazileri de saygıyla andı.

Kılıç, "Cumhuriyet'in ilanı ile ülkemiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirlediği muassır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda hızla ilerleyerek ekonomiden siyasete, sağlıktan eğitime tüm alanlarda çok kapsamlı atılımlar yapmış ve bugün uluslararası toplumun saygın ve sözü geçen bir üyesi haline gelmiştir." dedi.

Türk-Amerikan toplumunun üyelerinin de üzerine düşen sorumlulukları bugüne kadar fazlasıyla yerine getirdiğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasında kurulmasına vesile oldukları dostluk köprüsü ile Türk- Amerikan toplumu, ittifakımızı destekleyen önemli bir unsurdur. Türk-Amerikan toplumunun bugüne kadar kurduğu bu yaklaşımını birlik ve beraberlik ruhu içerisinde sürdüreceğine, bugün olduğu gibi gelecekte de Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlendirilmesi yolunda çaba sarf edeceğine ve 97 yıla sığdırdığımız başarılarımızın daha da ilerletilmesine somut katkılar sağlamaya devam edeceğine gönülden inanıyorum."

Programda, sanatçılar Fahir Atakoğlu ve Gülsin Onay'ın piyano performansları ile ABD'de yaşayan Türk sanatçılar Gökhan Seyrek, Bülent Kayabaş ve Aytekin Şenyaylar'ın müzik performansı yer aldı.

Programdan önce Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğindeki Atatürk büstü önünde Büyükelçilik çalışanları ve sınırlı sayıda katılımcı ile tören düzenlendi.

Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Elin Suleymanov ve KKTC Washington Temsilcisi Mustafa Lakadamyalı'nın da katıldığı törende, Atatürk büstüne çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öte yandan New York'ta, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin karşısına inşa edilen yeni Türkevi binasına da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrakları asıldı.

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