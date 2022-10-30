29 Ekim 1757: Sultan 3. Osman'ın vefatı

Sultan İkinci Mustafa Hanın oğlu olup, 2 Ocak 1699 yılında dünyaya geldi. Şehzâdeliğinde çok iyi bir eğitim görerek büyüdü. Zamânını, din, edebiyât ve tıb kitaplarını okuyarak kendisini yetiştirmekle geçiren Üçüncü Osman, 13 Aralık 1754 yılında ağabeyi Birinci Mahmûd Hanın vefâtı üzerine sultan oldu. Sultan Üçüncü Osman, 2 Ocak 1755 yılında Eyüp Câmiinde kılıç kuşandı.





Eyüp Câmii



O devre kadar, yeni pâdişâh tahta çıktığı zaman mukâtaa, timar ve zeâmet sâhiplerinin beratları yenilenerek bir cülûsiye vergisi alınırdı. Hazîne dolu olduğu için, Sultan Osman bu vergiyi affetti. Ayrıca emeklilere de cülûs bahşişi dağıttı. Sultan Üçüncü Osman’ın tahta çıktığı 1755 kışı çok şiddetli geçti. Haliç dondu ve deniz yok oldu. Osman Hanın saltanatı huzur ve sükûnla başladı. Belgrad Muâhedeleriyle başlayan sulh dönemi devâm etti. Rus sınırındaki bâzı olaylar, Rusya ile bir ihtilâfa yol açacak gibi göründü ise de, iki tarafta da sulh bozulmadı.







Hudutlarda bâzı ayaklanmalar oldu. Mısır’da Memlûkler başkaldırdılarsa da olaylar kısa zamanda bastırıldı. Üçüncü Osman Han bu olaylarda ihmâli görülen Vezîriâzam Bahir Mustafa Paşayı azlederek yerine Birinci Mahmûd zamânında iki defâ sadrâzamlık yapmış olan Hekimoğlu Ali Paşayı getirdi (15 Şubat 1755). Fakat Hekimoğlu, kısa bir süre sonra sadâretten alınarak, yerine başdefterdâr Nâilî Abdullah Paşa getirildi. Nâilî Abdullah Paşa da üç ay gibi kısa bir süre sonra azledilerek yerine Silâhtar Bıyıklı Ali Paşa tâyin edildi.





İstanbul târihinin en büyük yangını



Bu sırada İstanbul târihinin en büyük yangını oldu. Sultan Üçüncü Osman Han pâdişâhlığının üçüncü senesinde, 29 Ekim 1757 yılında hayatını kaybetti. Yeni Câmi yanındaki kardeşi Birinci Mahmûd Hanın türbesine defnedildi. (https://www.yeniakit.com.tr)