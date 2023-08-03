29 dakika 10 kişi mücadele eden Beşiktaş turu rahat göğüsledi!
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Tur Ön Eleme rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Arnavutluk temsilcisi KF Tirana’yı 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Deplasmanda Arnavutluk temsilcisi KF Tirana’yı 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran siyah beyazlılar 3. eleme turunda Neftçi Bakü ile karşılaşacak.
Beşiktaş'a galibiyeti, 57. dakikada Amartey'in, 75. dakikada da Aboubakar’ın golleriyle geldi.
Beşiktaş, 66. dakikada Masuakunun kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
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