29 Aralık 2022: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَاۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِياًّۚ

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذٖينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمٖينَ فٖيهَا جِثِياًّ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"İçinizden, oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür."



"Sonra biz kötülükten sakınanları (cehennemden) esirgeriz; zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız."

(Meryem Suresi, 71-72) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

“İçinizden, oraya (cehenneme) varmayacak hiçbir kimse yoktur” meâlindeki 71. âyette geçen cümle ile devamı üç türlü yorumlanabilir:

a) Bunlardan maksat sırattan geçenlerdir. Mümin olsun kâfir olsun bütün insanlar aynı zamanda cehennemin üstünde kurulmuş olan sırattan geçmek zorunda oldukları için oraya uğramış olurlar. Ancak 72. âyete göre “kötülükten sakınanlar” cehennemden esirgenirken “zalimler diz üstü çökmüş olarak” orada bırakılacaktır.

b) Maksat kâfirlerdir ve bunlar cehenneme gireceklerdir.

c) Potansiyel olarak her insan ameline göre cennete olduğu kadar cehenneme de girebilecek durumdadır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 612-613

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



وعنجابر،رضياللَّهُعنه،قال : جَاءَأَعْرَابِيٌّإِلىالنبيِّصَلّىاللهُعَلَيْهِوسَلَّمفقال : يارَسُولَاللَّهِ،ماالمُوجِبَتانِ؟فَقَالَ :« مَنْمَاتلاَيُشرِكُبِاللَّهشَيْئاًدخَلَالجَنَّةَ،وَمَنْماتَيُشْرِكُبِهِشَيْئاً،دَخَلَالنَّارَ رواهمُس

Câbir İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e bir bedevî geldi ve:

- Ey Allah’ın Resûlü! Kişinin cennete veya cehenneme girmesini gerektiren iki etken nedir? diye sordu.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem:

- “Allah’a ortak koşmadan ölen cennete girer; Allah’a şirk koşarak ölen de cehennemi boylar” buyurdu.

Kaynak: Müslim, Îmân 151.





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